В Великих Луках задержали мужчину на краденом велосипеде

09:49, 25 марта 2017, ПАИ

24 марта в Великих Луках наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который подозревается в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Около 8:00 у дома на Нелидовском проезде сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину, который передвигался на велосипеде. В целях профилактики краж этих транспортных средств его остановили для проверки. Оказалось, что велосипед был похищен из подъезда дома на улице Нелидовской.

Для дальнейшего разбирательства 29-летнего мужчину доставили в отдел полиции.