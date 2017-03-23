17 подозреваемых в совершении преступлений поймали 24 марта в Псковской области

10:32, 25 марта 2017, ПАИ

24 марта в Псковской области полицейские установили 17 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 6 из них ранее были судимы, 15 не работают и не имеют постоянного источника дохода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В пятницу в органы внутренних дел Псковской области поступило 41 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 26 преступлений, среди которых 13 краж чужого имущества.

В пресс-службе также отметили, что за минувшие сутки в регионе не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Всего были выявлены 433 нарушения Правил дорожного движения.