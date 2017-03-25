Игорь Смолькин переизбран председателем Псковского отделения Союза писателей России

10:48, 25 марта 2017, ПАИ

Игорь Смолькин переизбран председателем правления Псковского регионального отделения Союза писателей России. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, выборы руководителя состоялись в рамках отчётно-выборного собрания 24 марта.

За кандидатуру Игоря Смолькина проголосовали единогласно все 40 участников заседания. Он будет возглавлять организацию следующие пять лет.

Добавим, что также в рамках отчётно-выборного собрания Игорь Смолькин отчитался о работе, проделанной на посту руководителя. Кроме того, состоялся приём новых авторов в Союз писателей России.

Член Союза писателей России Игорь Смолькин родился 17 августа 1961 года в Пскове. В 1984 году окончил инженерно-строительный факультет Ленинградского Политехнического института (Псковский филиал) и работал мастером в строительном управлении.

В конце 80-х стал корреспондентом районной газеты, позднее — директором малого предприятия. В начале 90-х оставил бизнес. На общественных началах работал в храме чтецом, псаломщиком. С 1994 по 1999 год исполнял обязанности ответственного редактора вестника псковской епархии «Благодатные лучи».

С 1995 года по настоящее время является председателем Приходского совета храма Воскресения Христова в Орлецах.

С 1999 года по настоящее время является автором-составителем православного календаря «Год души».

В 2005 году был избран председателем правления Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России».

Также является секретарём правления Союза писателей РФ, членом Всемирного Русского Народного Собора, членом Высшего творческого совета Союза писателей Союзного Государства России и Белоруссии, членом Международной ассоциации писателей и публицистов, действительным членом (академиком) Академии Российской словесности и Петровской академии наук и искусств.

Выпустил в свет семнадцать книг прозы и публицистики, как автор-составитель подготовил к изданию более трех десятков книг по различной православной тематике.