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Общество

Сегодня в проекте НТВ «Ты супер!» выступит Арина Павлова из Струг Красных

Сегодня, 25 марта, в 20:00 на телеканале НТВ выйдет в эфир очередной выпуск проекта «Ты супер!», в котором выступит Арина Павлова из посёлка Струги Красные Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.

Как следует из анонса программы, Арина Павлова исполнит песню группы «Кино» «Кукушка».

Напомним, что «Ты супер!» - это детский вокальный конкурс, в котором участвуют  воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных семей.

Арина Павлова до пяти лет росла в Печорском детском доме. Теперь она воспитывается в приёмной семье. До 14 лет, пока не получила паспорт, девочка носила другую фамилию, а потом стала Павловой, как и приёмные родители.

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