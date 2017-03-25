Сегодня в проекте НТВ «Ты супер!» выступит Арина Павлова из Струг Красных

11:24, 25 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 25 марта, в 20:00 на телеканале НТВ выйдет в эфир очередной выпуск проекта «Ты супер!», в котором выступит Арина Павлова из посёлка Струги Красные Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.

Как следует из анонса программы, Арина Павлова исполнит песню группы «Кино» «Кукушка».

Напомним, что «Ты супер!» - это детский вокальный конкурс, в котором участвуют воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных семей.

Арина Павлова до пяти лет росла в Печорском детском доме. Теперь она воспитывается в приёмной семье. До 14 лет, пока не получила паспорт, девочка носила другую фамилию, а потом стала Павловой, как и приёмные родители.