В одном из кафе на улице Герцена в Пскове посетитель избил мужчину

11:28, 25 марта 2017, ПАИ

25 марта в 2:00 в Пскове задержали гражданина, который причинил телесные повреждения мужчине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отела Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из кафе на улице Герцена. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии установили, что неизвестный гражданин в ходе конфликта несколько раз ударил руками и ногами по голове посетителя кафе и скрылся.

Наряд группы задержания незамедлительно организовал поисковые мероприятия и задержал подозреваемого у дома на улице Труда.

Для дальнейшего разбирательства 25-летний подозреваемый был доставлен в дежурную часть отдела полиции. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение.