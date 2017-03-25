Народный календарь советует 25 марта встречать весну

11:52, 25 марта 2017, ПАИ

По народному календарю 25 марта наступил Феофанов день.

Как пишет сalend.ru, Феофан Исповедник — византийский монах, летописец, почитаемый православной церковью в лике преподобного. Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом Мефодием в IX веке, а также из его собственного произведения «Хронография».Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов.

На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.

Особое внимание в этот день доставалось лошадям. Считалось, что если на Феофана животное захворает, то будет нездорово все лето. Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра, то есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.

С лошадьми было связано много поговорок и примет. Например, говорили: «У хорошего хозяина нет плохой лошади». Также подмечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ненастью; если фыркает в дороге — к радостной встрече.

Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена.

Именины сегодня празднуют Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.