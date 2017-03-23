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145 фактов нарушения миграционного законодательства выявили в Псковской области

145 фактов нарушения миграционного законодательства выявили в Псковской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нарушитель». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего проведения мероприятия были проверены 2 тыс. 964 объекта, в том числе автотранспорт, объекты торговли, строительства, сельского хозяйства, жилой сектор, места компактного пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Подразделениями по вопросам миграции совместно с сотрудниками уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции выявили 11 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении, по трёх из них возбуждены уголовные дела.

В общей сложности были выявлены  2 тыс. 529 административных правонарушений.

Совместно с сотрудниками ГИБДД проверили 1 тыс. 698 единиц автотранспорта. В отношении 37 иностранных граждан выявлены административные правонарушения в сфере дорожного движения.

Всего в ходе проведения операции наложено административных штрафов на сумму 1 млн 718 тыс. рублей, взыскать удалось 324 тыс. рублей.

Добавим, что мероприятие «Нарушитель» проводилось с 9 по 16 марта в соответствии с приказом начальника УМВД России по Псковской области.  Его основными    целями  были выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, адресов фиктивной регистрации иностранных граждан, привлечение к административной ответственности иностранных граждан, осуществляющих незаконную трудовую деятельность, а также лиц, допустивших их к трудовой деятельности, усиление паспортного и миграционного режимов.

В данном направлении были задействованы практически все службы  полиции.

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