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Культура

Творческих успехов и вдохновения пожелал губернатор работникам культуры Псковской области

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил работников культуры региона с отмечаемым сегодня, 25 марта, профессиональным праздником.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, Андрей Турчак отметил, что сегодня в государственных и муниципальных учреждениях культуры региона работают около трех тысяч человек. «Благодаря вашему труду, любви к профессии сохраняется сама культура, поддерживается интерес к ней со стороны молодежи, развивается туристский потенциал нашего региона», - подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил работников культуры за безграничную преданность профессии и пожелал им здоровья, благополучия, творческих успехов и вдохновения.

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