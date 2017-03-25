Творческих успехов и вдохновения пожелал губернатор работникам культуры Псковской области

12:05, 25 марта 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил работников культуры региона с отмечаемым сегодня, 25 марта, профессиональным праздником.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, Андрей Турчак отметил, что сегодня в государственных и муниципальных учреждениях культуры региона работают около трех тысяч человек. «Благодаря вашему труду, любви к профессии сохраняется сама культура, поддерживается интерес к ней со стороны молодежи, развивается туристский потенциал нашего региона», - подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил работников культуры за безграничную преданность профессии и пожелал им здоровья, благополучия, творческих успехов и вдохновения.