Спикер Псковского облсобрания: Люди творческих профессий делают нашу жизнь ярче

12:16, 25 марта 2017, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и имени депутатов поздравил работников культуры региона с профессиональным праздников, который отмечается сегодня, 25 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Ваше призвание – это творческий, интересный, благородный, но совсем не лёгкий труд. Вы не просто работаете в сфере культуры – вы служите ей, отдаваясь любимому делу без остатка!» - обратился Александр Котов к работникам культуры.

Он подчеркнул: «Люди творческих профессий и хранители культурного наследия делают нашу жизнь ярче и духовно богаче, формируют художественный вкус, прививают любовь к прекрасному, пробуждают добрые эмоции, учат думать и сопереживать».

Спикер облсобрания отметил, что работники культуры – это своеобразные «духовные маяки». «Именно вам принадлежит огромная роль в сохранении национальной самобытности и воспитании подрастающего поколения, - сказал он. - Благодаря вашей образовательной и просветительской деятельности люди всех возрастов развивают свой творческий потенциал, знакомятся с древними традициями псковской земли, узнают об истории России и становятся патриотами своей малой Родины и нашей великой страны».

Александр Котов поблагодарил работников культуры и ветеранов за верность профессии, за талант и мастерство. «Счастья вам, здоровья, вдохновения и успешной реализации творческих идей и замыслов!» - пожелал он.