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Ещё один пал травы зафиксировали в Псковской области

24 марта в Псковской области зафиксировали второй в этом сезоне пал травы. Как стало известно Псковскому агентству информации, площадь возгорания составила 0,04 га.

Напомним, что первый пал травы произошёл 20 марта на площади 0,02 га.

За этот же период прошлого года в регионе были зафиксированы 4 случая пала травы. Тогда огонь прошёл в общей сложности 2,025 га.

За пал травы предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или  штрафа в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей для граждан,  от 6 тысяч до 15 тысяч рублей для должностных лиц,  от 150 тысяч до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

«Если видите начинающийся пал – не проходите мимо, остановитесь и примите меры по тушению огня. Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112, опишите местность, ориентиры и подождите приезда пожарных в безопасном месте», - призывают жителей Псковской области в региональном ГУ МЧС.

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