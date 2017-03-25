О путешествии по Европе на боевом фрегате расскажут сегодня в псковском клубе «Тропы»

13:02, 25 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 25 марта, в псковском клубе «Тропы» фотограф-любитель, энтузиаст технотуризма, знаток гидротехнических сооружений Кирилл Бахметьев расскажет о плавании на учебном паруснике «Штандарт». Встреча пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области в 18:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. Вход на мероприятие – свободный.

В сентябре-октябре 2016 года Кирилл Бахметьев совершил семинедельное путешествие по странам Европы на учебном паруснике «Штандарт», являющимся репликой боевого фрегата начала XVIII века. Маршрут корабля проходил через многочисленные гидротехнические сооружения Германии, Голландии, Франции и Великобритании, о которых пойдёт речь на лекции.

Гость расскажет, как выглядит самый напряжённый водный путь Европы, какую роль играют гидротехнические сооружения в жизни Голландии, как живётся голландцам на территориях, расположенных ниже уровня моря, чем интересны внутренние водные пути этой страны, как работают шлюзы XVIII века, продолжающие эксплуатироваться по сей день, каковы особенности жизни прибрежных французских городов в условиях приливов и отливов, что такое Кильский канал с точки зрения члена экипажа корабля.

Также можно будет увидеть судоходные пути Европы с высоты мачт парусника.

Клуб путешествий «Тропы» имени Глеба Травина реализуется проектом «Ветка» совместно с Информационно-туристическим центром Псковской области.

Проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Дополнительная информация в группах проекта «Тропы» в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/travin_club

Instagram: https://www.instagram.com/travin_club/