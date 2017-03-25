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Общество

Прокуратура Псковской области ищет специалиста по эксплуатации зданий и транспорта

Прокуратура Псковской области проводит конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы –  главного специалиста  отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Псковской области.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства, у претендента на вакансию должно быть высшее профессиональное образование по специальности «Экономика и управление».

Для участия в конкурсе соискателю необходимо предоставить личное заявление, собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографий, автобиографию,  сведения о близких родственниках,  копии паспорта или заменяющего его документа,  финансового  лицевого счёта или выписку из домовой книги, медицинского полиса, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, документов об образовании, трудовой книжки. Также претенденту потребуются копия военного билета, заверенная копия послужного списка, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей, заключение по форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 №984н, выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской  деятельности (оформляется по месту регистрации кандидата).

Кроме того, нудно будет предоставить характеристику с последнего места работы, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в Интернете,  на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на гражданскую службу. Также по желанию соискатель может представить данные о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), иные документы.

Конкурс будет заключаться в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, их соответствия  квалификационным требованиям к этой должности.

Конкурсная комиссия будет оценивать претендентов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

Победителя определят по результатам  конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Прием документов для участия в конкурсе производится до 9 апреля включительно ежедневно с 15:00 до 17:00. Конкурсная комиссия находится по адресу: 180000, Псков, улица Некрасова, дом 54, кабинет № 416, телефон 69-83-77.

Конкурс планируется провести 25 апреля в прокуратуре Псковской области.

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