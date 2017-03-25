Псковичам рассказали, куда обращаться при незаконном взимании платы за обслуживание газового оборудования

14:11, 25 марта 2017, ПАИ

В рамках проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ» специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» провели в Пскове очередное занятие по ЖКХ. Оно было посвящено защите прав потребителей, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Старший помощник прокурора Пскова Федор Попов подробно остановился на теме надзора за соблюдением жилищного законодательства, рассказал, что делать, если управляющая организация недобросовестно выполняет свои обязанности, обсудил вопрос взимания платы за СОИ и ответил на вопросы слушателей.

По словам Федора Попова, одно из типичных нарушений, выявленных прокуратурой Пскова - это взимание управляющими организациями платы за аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования без оказания этой услуги. Собственники, которые столкнулись с такой ситуацией, должны обратиться в управляющую организацию за перерасчетом оплаты за ЖКУ, и в случае отказа - в прокуратуру и в суд.

Одна из слушательниц семинара пожаловалась, что она проживает в панельном доме на пятом этаже и из-за промерзания стен в ее квартире образовалась плесень. «Я обращалась в управляющую компанию, но они ничего не сделали. С плесенью в квартире жить опасно», - отметила женщина.

«В вашем случае необходимо провести техническую экспертизу и выявить причины возникновения плесени на стенах. А затем, если причина - нарушения, касающиеся обслуживающей Вас управляющей организации, привлечь ее к ответственности за недобросовестное выполнение обязанностей по содержанию дома, что нарушает Ваши жилищные права, права на благоприятную среду обитания», - пояснил Федор Попов.

Всего на семинарском занятии по защите прав потребителей лекторы подробно разобрали более 20 тем, связанных с нарушениями жилищного законодательства.

Отметим, проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» Общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» направлен на стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.

В настоящее время продолжается набор групп слушателей на апрель и май на занятия в Пскове. Запись в группы по телефону – 8-921-218-95-88 (Тамара Михайловна) или в группах в социальных сетях - https://vk.com/cchpskov, https://www.facebook.com/CCHPskov/. Количество мест ограничено.