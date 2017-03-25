Жителей Земли призывают вечером на час погасить свет

14:25, 25 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 25 марта, проводится Чес земли. Суть этой акции заключается в отключении в период с 20:30 до 21:30 света и электроприборов. Например, как сообщает сайт президента России, на этот час будет отключена подсветка Кремля в Москве.

Как пишет calend.ru, Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF). Её смысл - привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

По данным ученых, к 2003 году влияние деятельности человека на экосистемы планеты возросло настолько, что если современные тенденции сохранятся, то к 2050 году людям понадобится вторая планета, чтобы удовлетворить потребности человечества в энергии, воде, пище, складировании отходов.

Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в масштабах одного города – Сиднея (Австралия). Уже на следующий год данное мероприятие было поддержано широким сообществом (к акции приобщилось более 100 миллионов человек в 35 странах мира), став международной экологической инициативой. С тех пор акция все более набирает обороты, и в ней участвует все больше людей, городов и стран. Например, Час Земли 2011 года объединил уже около 2 млрд. участников в 135 странах мира.

Россия официально присоединилась к акции в 2009 году — в ней приняли участие более 20 российских городов, а в 2011 году — 11 миллионов россиян.

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд. человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов.