Жителя Опочецкого района будут судить за хранение гранат в дровянике

15:26, 25 марта 2017, ПАИ

Жителя Опочецкого района будут судить за хранение гранат в дровянике. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано мировому судье, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Опочецкого района.

В ходе следствия было установлено, что с июня 2016 года до 15 февраля 2017 года мужчина хранил у себя в дровянике во дворе дома ручную осколочную наступательную гранату РГД-33 и ручную осколочную гранату РГ-42. Их он нашёл в лесу в Опочецком районе.

По заключению эксперта, обе гранаты являются промышленно изготовленными боеприпасами, пригодными для производства взрыва.

В отношении опочанина завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осуждённого за период до 3 месяцев.