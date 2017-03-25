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Жителя Опочецкого района будут судить за хранение гранат в дровянике

Жителя Опочецкого района будут судить за хранение гранат в дровянике.  Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано мировому судье, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Опочецкого района.

В ходе следствия было установлено, что с июня 2016 года до 15 февраля 2017 года мужчина хранил у себя в дровянике во дворе дома ручную осколочную наступательную гранату РГД-33 и ручную осколочную гранату РГ-42. Их он нашёл в лесу в Опочецком районе.

По заключению эксперта, обе гранаты являются промышленно изготовленными боеприпасами, пригодными для производства взрыва.

В отношении опочанина завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осуждённого за период до 3 месяцев.

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