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Общество

Специалисты оценивают состояние льда на псковских водоёмах как предпаводковое

Состояние ледового покрытия на водоёмах Псковской области специалисты оценивают как предпаводковое: лёд неустойчив, постепенно приобретает рыхлую структуру, в некоторых местах появились открытые участки воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве обратили внимание на то, что выход на лёд уже опасен и напомнили, что 21 марта   на акватории Чудского озера в районе населённого пункта Лунёвщина Гдовского района на расстоянии 20 метров от берега в ледовом покрытии образовалась трещина шириной 3 метра, в результате отрезанными от суши оказались 9 рыбаков.   Местные жители при помощи резиновой лодки организовали переправу рыбаков на берег. Личный состав поисково-спасательного отряда Гдова приступил к работе по спасению рыбаков. В течение часа операция была успешно завершена, все рыбаки доставлены на берег, пострадавших нет.

«Следует помнить, что весной структура льда крайне ненадежна, не стоит обманываться его кажущейся толщиной - местами он уже не способен выдержать вес человека. Весенний лёд ломается без предупреждающего треска, и за одно мгновение вы можете оказаться в ледяной воде. Кромка льда будет крошиться под вашими руками, не давая шансов выбраться на твердую поверхность. В таких условиях рыбалка по последнему льду может стать последней в жизни рыбака-любителя!» - подчеркнули в МЧС.

Там призвали особое внимание уделить детям, которые в силу своей беспечности могут выходить на опасные участки льда: «Обращаемся ко всем родителям: в преддверии весенних каникул проведите беседы со своими детьми о том, что ни в коем случае нельзя выходить на подтаявший лёд, а если вы увидите такую картину, то предостерегите детей от необдуманных поступков».

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