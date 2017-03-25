Юные боксёры из Рязани погибли в ДТП в Подмосковье

16:04, 25 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 25 марта, в Подмосковье, в Луховицком районе на 143-м километре трассы М5, произошло ДТП, в котором погибли трое детей. Как пишут федеральные СМИ, дети ехали в автомашине «Рено», в которую врезалась грузовая «Газель», выехавшая на полосу встречного движения.

По данным life.ru, погибшие дети – юные боксёры из Рязани, которые ехали на соревнования. ДТП унесло жизнь двух братьев, одному из которых через несколько дней должно было исполниться 12 лет, и 13-летнего мальчика. Ещё один ребёнок госпитализирован.

За рулём машины находился 29-летний тренер боксёров, он также находится в больнице. Сообщается, что он практически не получил ранений, поскольку удар пришелся на две правые двери и переднее крыло.

Отмечается также, что все четверо детей были неоднократными победителями и призёрами различных турниров по боксу.