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Происшествия

Юные боксёры из Рязани погибли в ДТП в Подмосковье

Сегодня, 25 марта, в Подмосковье, в Луховицком районе на 143-м километре трассы М5, произошло ДТП, в котором погибли трое детей. Как пишут федеральные СМИ, дети ехали в автомашине «Рено», в которую врезалась грузовая «Газель», выехавшая на полосу встречного движения.

По данным life.ru, погибшие дети – юные боксёры из Рязани, которые ехали на соревнования.  ДТП унесло жизнь двух братьев, одному из которых через несколько дней должно было исполниться  12 лет, и 13-летнего мальчика. Ещё один ребёнок госпитализирован.

За рулём машины находился 29-летний тренер боксёров, он также находится в больнице.  Сообщается, что он практически не получил ранений, поскольку удар пришелся на две правые двери и переднее крыло.

Отмечается также, что все четверо детей были неоднократными победителями и призёрами различных турниров по боксу.

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