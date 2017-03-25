Театр Пушкинского заповедника «Петрушкина баловня» готовит премьеру

16:09, 25 марта 2017, ПАИ

Театр кукол «Петрушкина баловня» при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» готовит премьеру. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, новый спектакль поставлен по «Сказке о золотом петушке», которую поэт сочинил в 1834 году.

«Как и другое пушкинское произведение — «Сказку о царе Салтане...» — историю о загадочном звездочёте и его подарке любительская труппа и её руководитель Михаил Гаврилов представляют в традициях старинного вертепа», - отметила Лидия Токарева.

Премьеру посвятят Всемирному дню театра. Назначена она на 31 марта, пятницу. Покажут представление, в создании которого принимают участие сотрудники отдела массовых мероприятий, экспозиционно-выставочного отдела и сектора «Народно-художественных промыслов» Пушкинского заповедника, в «Доме мельника» в музейном комплексе в деревне Бугрово. Начало спектакля — в 15:00.