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Культура

Власти Пскова поблагодарили деятелей культуры за сохранение и популяризацию духовного наследия города

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично поздравили с Днём работника культуры представителей этой отрасли.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальники поблагодарили деятелей культуры за большой труд в интересах  Пскова,  сохранение и популяризацию духовного наследия города.

«Благодаря вашему профессионализму и энтузиазму в Пскове на высоком уровне проводятся культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, музыкальные вечера, - отметили Иван Цецерский и Игорь Калашников. - Вашими стараниями столица области стала признанным культурным центром, в который приезжают гости из разных уголков страны познакомиться с творениями самобытных псковских  мастеров и художественных коллективов, гастролирующих по всему миру».

Они подчеркнули, что именно от работников культуры  зависит уровень проведения в Пскове в 2019 году 39-х Международных Ганзейских дней.

«От всей души желаем всем работникам культуры здоровья, благополучия, дальнейших успехов и реализации новых творческих проектов!» - заключили руководители Пскова.

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