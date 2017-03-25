Власти Пскова поблагодарили деятелей культуры за сохранение и популяризацию духовного наследия города

16:16, 25 марта 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично поздравили с Днём работника культуры представителей этой отрасли.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальники поблагодарили деятелей культуры за большой труд в интересах Пскова, сохранение и популяризацию духовного наследия города.

«Благодаря вашему профессионализму и энтузиазму в Пскове на высоком уровне проводятся культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, музыкальные вечера, - отметили Иван Цецерский и Игорь Калашников. - Вашими стараниями столица области стала признанным культурным центром, в который приезжают гости из разных уголков страны познакомиться с творениями самобытных псковских мастеров и художественных коллективов, гастролирующих по всему миру».

Они подчеркнули, что именно от работников культуры зависит уровень проведения в Пскове в 2019 году 39-х Международных Ганзейских дней.

«От всей души желаем всем работникам культуры здоровья, благополучия, дальнейших успехов и реализации новых творческих проектов!» - заключили руководители Пскова.