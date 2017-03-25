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Общество

Шесть протоколов о нарушениях составили на псковских таксистов в ходе очередного рейда

Шесть протоколов об административных правонарушениях были составлены по итогам очередного рейда по проверке соблюдения требований транспортного законодательства при осуществлении перевозок легковым такси в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по транспорту, наиболее часто встречающимся правонарушением является отсутствие или неправильное заполнение путевых листов. Кроме того, были выявлены случаи осуществления незаконной предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров легковым такси.

Профилактическое мероприятие провели сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Пскову при информационной поддержке Государственного комитета Псковской области по транспорту.

Госкомитет области по транспорту настоятельно рекомендует гражданам пользоваться услугами легальных перевозчиков такси. «Только добросовестный перевозчик, получивший разрешение на осуществление деятельности по  перевозке легковым такси, может гарантировать пассажирам техническую исправность автомобиля и надлежащие квалификацию и здоровье водителя», - подчеркнули в комитете.

Там напомнили, что консультацию по вопросам организации перевозочного процесса легковым такси в соответствии с законодательством можно получить в контрольно-ревизионном отделе по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 5, телефон  8(8112) 66-45-88.

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