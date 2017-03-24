150 подростков приняли участие в «Марафоне здоровья» в Великих Луках

17:26, 25 марта 2017, ПАИ

24 марта в Великих Луках около 150 подростков приняли участие в спортивном празднике-конкурсе «Марафон здоровья-2017» под девизом «Псковичи за жизнь без туберкулеза!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

В благотворительной организации отметили, что «Марафон здоровья» стал уже традиционным и проводится более 10 лет. Он посвящается Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

«С каждым годом число претендентов на Кубок Красного Креста становится все больше. В этот раз за победу соревновались рекордное количество команд – десять - из образовательных учреждений города Великие Луки, Красногородского, Куньинского, Опочецкого, Усвятского, Пустошкинского и Локнянского районов», - отметили органиазторы. Уже в третий раз соревнования принимала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

Перед началом спортивного мероприятия юных спортсменов приветствовали организаторы конкурса: проректор по спортивной работе академии Андрей Петров, председатель Псковского регионального отделения Красного Креста Петр Василевский и руководитель Великолукского городского отделения Красного Креста Галина Парфененкова, которые пожелали всем командам удачи и спортивных достижений в соревнованиях. В свою очередь, генеральный директор ЗАО «Завод электротехнического оборудования», участник движения «Своё!» Денис Мунштуков, приветствуя участников марафона, объявил об учреждении специального приза «За волю к победе!» Украшением открытия марафона стало выступление творческого коллектива спортивного танца «Элегия».

В конкурсной программе молодым спортсменам предлагалось выполнить различные задания, позволяющие продемонстрировать не только хорошую физическую подготовку, но и уверенные знания в вопросах здорового образа жизни, спорта и Краснокрестного движения.

В эстафете «Футбольный слалом» подростки соревновались на скорость передвижения с мячом, преодоление препятствий с мячом, передавая друг другу и ведение мяча на скорость. В эстафете «Перетягивание каната» каждая команда смогла продемонстрировать силу и сплоченность команды, а в эстафете «Перекладывание мячей», усложненной несколькими дополнительными заданиями, - ловкость и скорость. В конкурсе «Собери быстрее пазл» команды продемонстрировали умение быть не только внимательными и сосредоточенными, но и быстрыми при составлении пазла «Брось курить!». В других специальных эстафетах конкурса подростки смогли показать свои знания о спорте и Красном Кресте.

«Соревнования прошли на высоком эмоциональном подъеме. Учитывая большое количество участников, дух борьбы передался каждой команде – каждый хотел вырваться в лидеры. Помимо этого команды имели возможность заработать дополнительные баллы, решив кроссворд по тематике «Туберкулез и ЗОЖ», - рассказали в Красном Кресте. - Строгое жюри внимательно следило за ходом состязаний и справедливо оценивало команды – победителей, затратившие наименьшее количество времени на прохождение дистанции».

Победитель на главный приз Красного Креста определился в общекомандном зачете по наибольшей сумме очков, набранных во всех эстафетных программах. Кубок Красного Креста достался команде «Девятка» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» города Великие Луки. С незначительным отрывом от победителей второе место заняла команда «Экстрим» МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа», бронзовыми призерами стала команда «Антивирус» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» Структурное подразделение «Средняя школа №4». Команды-призеры были награждены Дипломами и подарочными наборами спортивного инвентаря на сумму более 33,5 тысяч рублей.

Специальный приз движения «Своё!» и ЗАО «ЗЭТО» «За волю к победе!» получила команда «Удальцы» МБОУ «Красногородская средняя школа» муниципального образования «Красногородский район», а специальный приз программы РКК и НКК «За силу, ловкость и быстроту» был вручен команде «Усвяты» МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа».

Ни один из участников Марафона не остался без подарка: все команды получили Дипломы участников, сладкие подарки от Красного Креста и спортивный инвентарь.

Проведение соревнований стало возможным благодаря социальному проекту Псковского Красного Креста «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (продолжение)», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией региона.