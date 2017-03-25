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Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку

Попавший под товарный поезд 2-летний мальчик скончался. Сотрудники транспортной полиции Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку по факту смертельного травмирования ребёнка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По окончании проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Напомним, поезд сбил мальчика сегодня,  25 марта, около 11:40  на железнодорожных путях на улице Комсомольской. Ребёнка в состоянии комы транспортировали в Псковскую областную детскую больницу.

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