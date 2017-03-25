Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку
Попавший под товарный поезд 2-летний мальчик скончался. Сотрудники транспортной полиции Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку по факту смертельного травмирования ребёнка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По окончании проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Напомним, поезд сбил мальчика сегодня, 25 марта, около 11:40 на железнодорожных путях на улице Комсомольской. Ребёнка в состоянии комы транспортировали в Псковскую областную детскую больницу.