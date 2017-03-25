В Псковской области выявляют мошенничества при возмещении налога на добавленную стоимость

18:20, 25 марта 2017, ПАИ

В Псковской области выявляются факты мошенничеств, заключающиеся в неправомерном возмещении налога на добавленную стоимость. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В этой связи в полиции предупреждают, что предоставление налоговой декларации, документов бухгалтерской отчетности, дача пояснений, содержащих заведомо ложные сведения об обстоятельствах, являющихся основанием для возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость, даже при отсутствии заявления о его возврате, свидетельствуют о покушении лица на незаконное завладение бюджетными деньгами из корыстных побуждений.

Отсутствие упомянутого заявления не может являться препятствием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве, то есть о преступлении, предусмотренном статьей 159 УК Российской Федерации, если имеются иные достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

В соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 176 Налогового кодекса Российской Федерации обязанность проверки обоснованности суммы налога, заявленной к возмещению, и принятия решения о ее возмещении возникает у налогового органа после предоставления налогоплательщиком по итогам налогового периода налоговой декларации, а не соответствующего заявления.

При этом вне зависимости от того, намеревалось ли лицо вернуть заведомо незаконно возмещенные из бюджета денежные средства на свой расчетный счет или использовать их для зачета своих же будущих налоговых платежей, такие действия указывают на признаки мошенничества. В обоих обозначенных случаях действия виновного связаны с распоряжением имуществом, право собственности на которое в результате преступных действий уже перешло от законного владельца в неправомерное владение недобросовестного налогоплательщика.

Таким образом, при обнаружении признаков покушения на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость факт подачи уточненной налоговой декларации до возбуждения уголовного дела не препятствует его возбуждению.

УМВД России по Псковской области рекомендует предоставлять в УФНС России по региону достоверные сведения для возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.