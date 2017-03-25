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Общество

8 градусов тепла обещают псковичам 26 марта

26 марта в Псковской области ожидается облачная погода, местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от  -3 до +2 градусов, днем  - от +3 до +8.

Атмосферное давление -  низкое.

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