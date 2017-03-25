8 градусов тепла обещают псковичам 26 марта

18:34, 25 марта 2017, ПАИ

26 марта в Псковской области ожидается облачная погода, местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +3 до +8.

Атмосферное давление - низкое.