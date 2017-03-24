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Экономика

США ввели санкции против восьми российских компаний

США ввели санкции в отношении восьми российских компаний, сообщает «Интерфакс». В их число вошли 150-й Авиационно-ремонтный завод; объединение «Авиаэкспорт»; НПО «Базальт»; Конструкторское бюро машиностроения в Коломне; «Рособоронэкспорт»; Ульяновский институт гражданской авиации; Уральский тренировочный центр гражданской авиации; Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.

Председатель комитета Госдумы по образованию, специалист в области международных вопросов Вячеслав Никонов связывает новые санкции США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса с сотрудничеством России с Ираном в военно-технической сфере. Он не исключает, что это не последние санкции со стороны США, поскольку напряженность в отношениях между РФ и США сохраняется.

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