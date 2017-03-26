Эрдоган заявил о возможном референдуме по целесообразности вступления Турции в ЕС

09:55, 26 марта 2017, ПАИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в стране может состояться референдум по вопросу целесообразности продолжения переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее президент Турции заявил о подготовке пересмотра отношений страны с Евросоюзом после референдума о конституционной реформе, который назначен на 16 апреля. Если граждане Турции поддержат изменения в основной закон, президент получит всю полноту власти и страна превратится из парламентской республики в президентскую.