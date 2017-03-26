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Общество

Акция «Час Земли» побила рекорд по числу стран-участниц

В экологической акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли» в 2017 году приняли участие более 180 стран против 178 в прошлом году, что сделало это мероприятие самым масштабным, сообщили «Известия» со ссылкой на директора WWF России Игоря Честина.

Он отметил, что «Час Земли» к настоящему моменту насчитывает уже более 2 млрд участников, акция является самым масштабным экологическим и природоохранным мероприятием на планете.

«Акция становится все более и более массовой, в этом году в акции «Час Земли» принимают участие уже более 180 стран. Думаю, это последний год, когда мы считаем страны, потому что на следующий год уже не будет таких стран и территорий, где бы он не отмечался», — сказал Честин.

Акция «Час Земли» проводится в последнюю субботу марта с 20.30 до 21.30. Участники мероприятия по всему миру на это время отключают свет и электроприборы. В 2017 году акция проводится в одиннадцатый раз. Впервые акция прошла в Австралии в 2007 году, Россия участвует в акции «Час Земли» с 2009 года.

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