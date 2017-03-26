Детский омбудсмен предлагает дать родителям право на отказ от проб Манту

15:03, 26 марта 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила Минздраву оставить за родителями право на решение о пробах Манту, сообщают российские СМИ.

В эфире телеканала «Россия 24» она подчеркнула, что «каждый волен делать, исходя из собственных познаний, убеждений», акцентировав тем самым законное право родителей на самостоятельный выбор.

«Мы обратились в Минздрав. Буквально на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор№, — сказала Кузнецова, пояснив, что «можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы».