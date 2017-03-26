Памятник жертвам коммунизма появится в Эстонии

17:30, 26 марта 2017, ПАИ

В Эстонии в 2018 году установят памятник жертвам коммунизма. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал министр юстиции Урмас Рейнсалу на памятной церемонии, посвященной годовщине депортации эстонцев в Сибирь.

«Мартовская депортация [1949 года] была преступным геноцидом против нашего народа. Мы никогда не забудем жертвы, должны помнить и преступников против человечности. В будущем году мы откроем на Маарьямяэ мемориал жертвам коммунизма, где будут высечены имена всех жертв», — заявил министр.

25-29 марта 1949 года была проведена операция «Прибой», в ходе которой по постановлению Совета министров СССР в Красноярский край, Новосибирскую, Иркутскую и Омскую области с территории Эстонии выслали более 22 тысяч человек.

Кроме того, подобные акции были проведены в Литовской и Латвийской ССР.