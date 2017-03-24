Медведев поручил проработать вопрос скидок в «Платоне»

17:44, 26 марта 2017, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству транспорта, Министерству экономического развития и Министерству финансов проработать вопрос применения скидок в системе «Платон» в зависимости от пробега по федеральным трассам. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт правительства России.

«Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минфину России проработать вопрос и представить предложения о применении скидок при расчете размера платы в системе «Платон» в увязке с величиной фактического пробега транспортного средства по федеральным трассам», — говорится в перечне поручений.

Ранее сообщалось, что правительство продлит льготный период для оплаты проезда по федеральным трассам большегрузных автомобилей. Тариф системы «Платон» с 15 апреля составит 1 руб. 91 коп. за километр, а не три с лишним рубля, как предполагалось до этого.