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Немецкий банк совершил ошибочный перевод на $5,4 млрд

Немецкий государственный банк развития KfW из-за технического сбоя перевел $5,4 млрд на счета четырех других банков, сообщает «Газета.ру». Ошибка была выявлена и исправлена, а средства возвращены.

«Специалисты KfW обнаружили неправильное функционирование системы на самом раннем этапе процесса, чем максимально уменьшили возможный вред от сбоя. Сейчас эксперты компании приступили к анализу причин инцидента. Ошибка была быстро выявлена и устранена, и сумма переплаты была успешно возвращена», — цитирует Bloomberg заявление банка.

В коммюнике также поясняется, что инцидент произошел из-за ошибки специалиста, который неправильно настроил конфигурацию системы.

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