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Общество

Пенсии россиян дополнительно проиндексируют с 1 апреля

Страховые пенсии в России автоматически проиндексируют на 0,38% с 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

С 1 февраля власти повысили социальные пенсии на 5,4%, при этом в бюджете ПФР на 2017 год была запланирована индексация на 5,8%. Эти цифры зависят от инфляции: эксперты предсказывали, что 2016 году она составит 5,8%, однако реальный уровень был ниже.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что расходы на увеличение страховых пенсий составят около 14 миллиардов рублей. Чиновники подчеркнули, что необходимые средства в бюджете Пенсионного фонда есть.

Страховые пенсии формируются из взносов работодателей. Право на такие выплаты имеют жители страны, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования.

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