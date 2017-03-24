Россия снизила нефтедобычу на 185 тысяч баррелей в сутки

15:44, 26 марта 2017, ПАИ

Россия на сегодняшний день снизила объемы добычи нефти на 185 тыс. баррелей ежедневно по сравнению со среднесуточным показателем октября 2016 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Министерства энергетики России Александра Новака.

Напомним, страны ОПЕК и другие нефтеэкспортеры, в конце прошлого года согласившиеся временно ограничить добычу, теперь обсуждают возможность продления этой заморозки. При этом ключевой игрок соглашения Саудовская Аравия намекает на недостаточный уровень сокращения поставок нефти странами вне картеля, в частности Россией.