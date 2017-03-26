Арина Павлова из Струг Красных вышла в следующий тур конкурса «Ты супер!» (ВИДЕО)

11:15, 26 марта 2017, ПАИ

16-летняя школьница из поселка Струги Красные Псковской области Арина Павлова прошла в следующий тур музыкального конкурса «Ты супер!» по итогам выступления, которое 25 марта было показано на канале НТВ. Как стало известно Псковскому агентству информации, Арина исполнила песню группы «Кино» «Кукушка».

«Ты супер!» – совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik. Участники конкурса - воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет смогут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

В состав жюри конкурса вошли певица Ёлка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.

Арина Павлова до пяти лет росла в Печорском детском доме. Теперь она воспитывается в приёмной семье. До 14 лет, пока не получила паспорт, девочка носила другую фамилию, а потом стала Павловой, как и приёмные родители.