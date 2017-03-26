«Неделя здоровья» завершилась в Пскове

17:05, 26 марта 2017, ПАИ

С 20 по 24 марта в Пскове проходил уже традиционный комплекс спортивных состязаний «Неделя здоровья». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, являющемся организатором мероприятия, принять участие в командных соревнованиях мог любой желающий. Всего в соревнованиях приняли участие более 40 человек.

В понедельник, 20 марта, в спортивном зале «Скав» состоялись первые соревнования. По олимпийской системе «на вылет» в волейбол сыграли 7 команд: «Чемпионы», «Великолепная шестерка», «Родина», «Медведи», «Здарова», «ФОТиД» и «Dream Team». Команды должны были играть в полном составе, к сожалению, у «Dream Team» два человека не смогли принять участие, но это их не остановило, – ребята с достоинством дошли до полуфинала.

Во второй день на стадионе «Машиностроитель» спортсмены пробежали эстафету 4 по 400 метров. «Великолепная шестерка» вырвалась вперед, заняв на этом этапе первое место.

22 марта в бассейне «Универсант» состоялся третий соревновательный день. В этой борьбе от каждой команды участвовало по 4 человека. Водные соревнования проходили в два этапа: сначала сильнейшую троицу выбирали по результатам эстафеты «туда-обратно», после чего, ребятам пришлось показать и свой командный дух – проплыть бассейн, держась за руки. Самой сплоченной оказалась команда «Dream Team».

Впервые в комплекс мероприятий «Неделя здоровья» входили соревнования по стрельбе из лука. В проведении этих необычных состязаний организаторам помогала некоммерческая организация «Псковская школа лучников». Отличными стрелками показали себя ребята из команды «Великолепная шестерка».

В последний день соревнований на базе Молодежного центра Николай Юшин провел соревнования по настольному теннису. Этот вид спорта так же сильно захватил участников, как и другие дисциплины. Первое место завоевала команда «Родина».

По итогам всех соревновательных дней третье место заняла команда «Dream Team», второе почетное место завоевала команда «Родина». Абсолютными чемпионами уже второй год подряд стали ребята из команды «Великолепная шестерка».

Полный фотоотчет можно посмотреть в группе Молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте».