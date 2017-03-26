Вечером 26 марта в псковском медиа-холле состоится встреча с режиссерами и кинопоказ

13:44, 26 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 26 марта, в медиа-холле Театрально-концертной дирекции два начинающих кинорежиссера Ярослав Ваколюк и Марина Донская представят свои фильмы «Я тебя Мне нравится» и «Вот моя деревня Лифаново».

Встреча пройдет в рамках нового проекта, цель которого представить в Пскове лучшие образцы студенческого кино начинающих режиссеров из Петербурга и Москвы. Среди участников финалисты международных фестивалей студенческих фильмов КУЛЬТКИНО и ПИТЕРКИТ.

Начало встречи в 19.00. Вход свободный

Встреча пройдёт в рамках проекта «Ветка». Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.