Волостного депутата в Палкинском районе оштрафовали за оскорбление главы сельского поселения

11:55, 26 марта 2017, ПАИ

По требованию прокурора Палкинского района депутат Собрания депутатов сельского поселения «Качановская волость» привлечена к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре район.

Мировым судьей судебного участка № 12 Палкинского района Псковской области рассмотрено административное дело в отношении депутата сельского поселения «Качановская волость», возбужденное прокурором района.

В судебном заседании установлено, что в нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о защите прав и основных свобод депутат сельского поселения «Качановская волость» Антонова Т. П. публично оскорбила главу указанного сельского поселения Павлову С. И., произнеся в ее адрес бранное слово.

Постановлением мирового судьи депутат признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличное форме) и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.