МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы

18:15, 26 марта 2017, ПАИ

На территории Псковской области под воздействием плюсовой температуры сошёл снеговой покров, обнажив высохшую прошлогоднюю траву. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, «неосторожность с огнём в любой форме, будь то брошенный окурок или непотушенный полностью костер, в весенний период является очень опасной». «В последнее время весенние палы сухой травы в России участились, и Псковская область здесь не исключение», - добавили в ведомстве.

В целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей, администрацией Псковской области издано Постановление № 137 от 23 марта 2017 года «Об установлении пожароопасного сезона на территории Псковской области». Согласно ему, начало пожароопасного сезона на территории области устанавливается с 24 марта 2017 года.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что Правилами противопожарного режима в Российской Федерации неконтролируемые палы сухой травы запрещены. За нарушение требований пожарной безопасности граждане, должностные и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа:

-на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;

-на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

-на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.