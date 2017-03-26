0
18:15
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
14:53
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
17:46
Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку
14:13
Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
20:08
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке
12:25
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
12:52
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
Еще новости
Происшествия

МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы

На территории Псковской области под воздействием плюсовой температуры сошёл снеговой покров, обнажив высохшую прошлогоднюю траву. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, «неосторожность с огнём в любой форме, будь то брошенный окурок или непотушенный полностью костер, в весенний период является очень опасной». «В последнее время весенние палы сухой травы в России участились, и Псковская область здесь не исключение», - добавили в ведомстве.

В целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей, администрацией Псковской области издано Постановление № 137 от 23 марта 2017 года «Об установлении пожароопасного сезона на территории Псковской области». Согласно ему, начало пожароопасного сезона на территории области устанавливается с 24 марта 2017 года.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что Правилами противопожарного режима в Российской Федерации неконтролируемые палы сухой травы запрещены. За нарушение требований пожарной безопасности граждане, должностные и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа:

-на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;

-на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

-на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
26 марта 2017
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
26 марта 2017
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия 59
Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку
25 марта 2017
Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку
Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
23 марта 2017
Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке
22 марта 2017
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке 21
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
21 марта 2017
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса 15
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
20 марта 2017
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка» 52
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
20 марта 2017
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО) 6

Идет загрузка...