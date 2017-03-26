Молодой великолучанин украл деньги с помощью мобилного телефона

12:11, 26 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках молодой человек подозревается в краже. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в период с 14 по 15 марта 30-летняя великолучанка потеряла свой мобильный телефон. А 19 марта через мобильный банк с ее банковской карты было списано пять тысяч рублей.

Как установили сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки, ситуацией воспользовался молодой человек, 1997 года рождения, который перевел деньги на свою банковскую карту. Возбуждено уголовное дело.