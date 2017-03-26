0
16:31
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
14:53
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
21:44
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
10:37
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору
22:36
Первый канал отказался от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении»
09:48
Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил «Канал имени Москвы»
15:32
Игорь Иванов склонен принять предложение возглавить псковское отделение «Родины»
Еще новости
Политика

Украина назвала условие участия России в «Евровидении»

Украина заявила, что Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение» 2017 года в Киеве, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством, сообщает «Газета.ру». Киев также назвал выдвижение Юлии Самойловой в качестве делегата песенного конкурса провокацией Москвы.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — заявил вице-премьер.

По словам политика, выдвижение Юлии Самойловой в качестве делегата песенного конкурса от России является провокацией Москвы. Запрет на въезд на территорию Украины Юлии Самойловой Служба безопасности официально вынесла 22 марта. По заявлению Киева, меры в отношении артистки связаны с ее поездками в Крым — Украина не пускает в страну всех, кто публично поддержал присоединение региона к России и (или) артистов, выступавших на территории полуострова.

Первый канал, который будет проводить трансляцию конкурса в России в этом году, заявил, что Украине не «хватило здравого смысла» при принятии решения. Также в пресс-службе канала заявили, что Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году, если не попадет на конкурс в этом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
26 марта 2017
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
26 марта 2017
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия 23
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
24 марта 2017
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии 3
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору
24 марта 2017
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору 13
Первый канал отказался от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении»
23 марта 2017
Первый канал отказался от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении» 1
Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил «Канал имени Москвы»
22 марта 2017
Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил «Канал имени Москвы» 2
Игорь Иванов склонен принять предложение возглавить псковское отделение «Родины»
21 марта 2017
Игорь Иванов склонен принять предложение возглавить псковское отделение «Родины» 12
Антон Минаков о выходе Игоря Иванов из ЛДПР: Он просто сыграл на опережение
21 марта 2017
Антон Минаков о выходе Игоря Иванов из ЛДПР: Он просто сыграл на опережение 5

Идет загрузка...