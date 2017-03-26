Украина назвала условие участия России в «Евровидении»

16:31, 26 марта 2017, ПАИ

Украина заявила, что Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение» 2017 года в Киеве, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством, сообщает «Газета.ру». Киев также назвал выдвижение Юлии Самойловой в качестве делегата песенного конкурса провокацией Москвы.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — заявил вице-премьер.

По словам политика, выдвижение Юлии Самойловой в качестве делегата песенного конкурса от России является провокацией Москвы. Запрет на въезд на территорию Украины Юлии Самойловой Служба безопасности официально вынесла 22 марта. По заявлению Киева, меры в отношении артистки связаны с ее поездками в Крым — Украина не пускает в страну всех, кто публично поддержал присоединение региона к России и (или) артистов, выступавших на территории полуострова.

Первый канал, который будет проводить трансляцию конкурса в России в этом году, заявил, что Украине не «хватило здравого смысла» при принятии решения. Также в пресс-службе канала заявили, что Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году, если не попадет на конкурс в этом.