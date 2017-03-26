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Политика

Суд в Йемене приговорил президента страны к смертной казни

В воскресенье, 26 марта, суд в столице Йемена Сане, подконтрольный повстанцам-хуситам из шиитского движения «Ансар Алла», заочно приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни за «государственную измену», сообщает «Комсомольская правда».

Глава государства был признан виновным в «подстрекательстве и помощи стране-агрессору - Саудовской Аравии - и ее союзникам». Помимо президента к высшей мере наказания были приговорены еще шесть высокопоставленных чиновников, в том числе бывший глава МИДа Рияд Ясин и посол Йемена в США Ахмед Авад бин Мубарак, передает Reuters.

Напомним, вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные Хади.

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