Пентагон сообщил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды» в Афганистане

14:05, 26 марта 2017, ПАИ

Кари Ясин - один из главарей «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ террористической организации) - был уничтожен в Афганистане в ходе авианалета американских ВВС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Пентагон.

По данным американского военного ведомства, Ясин был одним из организаторов нападении на отель «Мариотт» в Исламабаде в 2008 году, унесшего жизни более 50 человек, включая двух граждан США, а также на автобус с командой игроков в крикет из Шри-Ланки в 2009 году, когда погибли восемь человек.

Авиаудар был нанесен 19 марта в афганской провинции Пактика.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в связи с этим: «Уничтожение Кари Ясина - свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и умышленно направляют свои действия против невинных людей, не смогут избежать справедливого возмездия».