0
16:31
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
14:53
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
21:44
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
10:37
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору
22:36
Первый канал отказался от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении»
09:48
Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил «Канал имени Москвы»
15:32
Игорь Иванов склонен принять предложение возглавить псковское отделение «Родины»
Еще новости
Политика

Пентагон сообщил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды» в Афганистане

Кари Ясин - один из главарей «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ террористической организации) - был уничтожен в Афганистане в ходе авианалета американских ВВС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Пентагон.

По данным американского военного ведомства, Ясин был одним из организаторов нападении на отель «Мариотт» в Исламабаде в 2008 году, унесшего жизни более 50 человек, включая двух граждан США, а также на автобус с командой игроков в крикет из Шри-Ланки в 2009 году, когда погибли восемь человек.

Авиаудар был нанесен 19 марта в афганской провинции Пактика.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в связи с этим: «Уничтожение Кари Ясина - свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и умышленно направляют свои действия против невинных людей, не смогут избежать справедливого возмездия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
26 марта 2017
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
26 марта 2017
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия 23
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
24 марта 2017
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии 3
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору
24 марта 2017
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору 13
Первый канал отказался от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении»
23 марта 2017
Первый канал отказался от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении» 1
Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил «Канал имени Москвы»
22 марта 2017
Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил «Канал имени Москвы» 2
Игорь Иванов склонен принять предложение возглавить псковское отделение «Родины»
21 марта 2017
Игорь Иванов склонен принять предложение возглавить псковское отделение «Родины» 12
Антон Минаков о выходе Игоря Иванов из ЛДПР: Он просто сыграл на опережение
21 марта 2017
Антон Минаков о выходе Игоря Иванов из ЛДПР: Он просто сыграл на опережение 5

Идет загрузка...