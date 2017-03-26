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Общество

Минобороны назвало лауреатов премии в области культуры и искусства

25 марта в Центральном академическом театре Российской армии впервые чествовали лауреатов премии Минобороны РФ в области культуры и искусства, пишет «Российская газета».

Победителями в девяти номинациях стали действительно лучшие из лучших. В том числе, трагически погибший в декабре прошлого года художественный руководитель Ансамбля имени Александрова, главный военный дирижер генерал-лейтенант Валерий Халилов. Премии Минобороны в номинации «Музыкальное искусство» его удостоили посмертно.

Среди отмеченных - худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Он победил в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Участник Великой Отечественной войны, писатель Даниил Гранин получил премию Минобороны в номинации «Литературное искусство». Актриса театра и кино Людмила Чурсина - в номинации «Театральное искусство». Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов стали первыми обладателями премии Минобороны в номинации «За вклад в развитие культуры».

Автор, исполнитель и продюсер Денис Майданов удостоился этой премии за активную культурно-шефскую премию. Кинорежиссер и актер Федор Бондарчук удостоился премии Минобороны в номинации «Произведение аудиовизуальных искусств».

Премия Минобороны России в области культуры и искусства присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах.

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