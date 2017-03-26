1
17:05
«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
13:04
Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде
09:42
Псковская область стала лидером по реализации программы ГТО
10:46
В Великих Луках на стройплощадке физкультурного комплекса начали рыть котлован под ледовый каток
12:33
Самый молодой пилот России первым подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
22:29
Псковские спортсмены завоевали 12 медалей во всероссийских соревнованиях по кобудо
11:15
25 марта псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес»
Еще новости
Спорт

Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде

Псковская команда «Торнадо» заняла первое место в ежегодном детском хоккейном турнире «Айсберг-Весна 2017», проходившем в Великом Новгороде с 24 по 26 марта.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в турнире принимали участие команды 2008 года рождения. Кроме псковичей, за победу боролись команды «Форвард» и «Форвард-2» (Санкт-Петербург), «Йети» и «Йети-2» (Великий Новгород), а также «Айсберг» (Новгородский район).

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
26 марта 2017
«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде
26 марта 2017
Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде 1
Псковская область стала лидером по реализации программы ГТО
24 марта 2017
Псковская область стала лидером по реализации программы ГТО 5
В Великих Луках на стройплощадке физкультурного комплекса начали рыть котлован под ледовый каток
23 марта 2017
В Великих Луках на стройплощадке физкультурного комплекса начали рыть котлован под ледовый каток 2
Самый молодой пилот России первым подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
21 марта 2017
Самый молодой пилот России первым подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
Псковские спортсмены завоевали 12 медалей во всероссийских соревнованиях по кобудо
20 марта 2017
Псковские спортсмены завоевали 12 медалей во всероссийских соревнованиях по кобудо 1
25 марта псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес»
20 марта 2017
25 марта псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес»
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
19 марта 2017
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею

Идет загрузка...