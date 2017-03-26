Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде
Псковская команда «Торнадо» заняла первое место в ежегодном детском хоккейном турнире «Айсберг-Весна 2017», проходившем в Великом Новгороде с 24 по 26 марта.
Как стало известно Псковскому агентству информации, в турнире принимали участие команды 2008 года рождения. Кроме псковичей, за победу боролись команды «Форвард» и «Форвард-2» (Санкт-Петербург), «Йети» и «Йети-2» (Великий Новгород), а также «Айсберг» (Новгородский район).