Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия

14:53, 26 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 26 марта, сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Пскова, у кинотеатра «Октябрь», семерых участников несанкционированного публичного мероприятия. Как стало известно Псковскому агентству информации, они были доставлены в отделение полиции для составления протоколов об административном правонарушении. Кроме того, были изъяты плакаты и баннеры.

Отметим, что несанкционированный митинг был посвящен борьбе с коррупцией. По информации ПАИ, в числе задержанных – инициатор мероприятия Павел Чернов, политический активист Вадим Гузынин, член координационного совета регионального отделения «Открытой России» Алексей Малов и известный фотограф Дмитрий Марков.

Первоначально организаторы митинга хотели провести мероприятие на площади Ленина, но получили отказ, поскольку там уже было запланировано на то же время другое мероприятие. Площадка псковского «гайд-парка», расположенная на пересечении Рижского проспекта и улицы Горького (т.н. «Четыре угла») также оказалась занята. На другие площадки заявок не поступало.

Отметим, что весь процесс задержания и дальнейшего разбирательства в отделе полиции участники несанкционированного митинга активно освещали в социальных сетях.