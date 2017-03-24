В Опочецком районе гендиректору компании грозит до 3 лет тюрьмы за невыплату зарплаты

09:13, 27 марта 2017, ПАИ

В Опочецком районе генеральный директор ООО «Управляющая компания «Технопром» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенное из иной личной заинтересованности). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель компании, являясь работодателем 4 человек, при наличии на предприятии достаточных денежных средств, не обеспечил выплату заработной платы работникам за период с 1 апреля по 30 ноября 2016 года, а также не выплатил при увольнении 4 работникам компенсацию за неиспользованные отпуска.

В результате преступных действий руководителя за указанный период у общества сложилась задолженность перед работниками по начисленной, но не выплаченной зарплате, выплате денежной компенсации за неиспользованные отпуска перед увольнением на общую сумму более 374 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 11 для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.