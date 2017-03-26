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В Пушкинских Горах сапёры обезвредили самодельную ручную гранату

26 марта в поселке Пушкинские Горы группа разминирования ОМОН отдела Росгвардии обезвредила самодельную ручную гранату, стало известно Псковскому агентству информации.

Подозрительный предмет, похожий на ручную гранату, взрыватель которой обмотан скотчем, был найден на пересечении улиц Пушкинской и Молодых Патриотов. Место обнаружения было оцеплено, движение по улицам перекрыто.

Специалисты обезвредили боеприпас и вывезли в карьер для уничтожения.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

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