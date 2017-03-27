Суд постановил демонтировать путепровод на дороге Санкт-Петербург - Невель

09:35, 27 марта 2017, ПАИ

Плюсский районный суд удовлетворил исковое заявление об обязании ООО «АвтоАльянс» принять меры по демонтажу путепровода, расположенного на территории района, на 179 +944 км дороги Санкт-Петербург — Невель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что путепровод через шоссе Санкт-Петербург - Невель, расположенный в поселке Заплюсье, находится в аварийном состоянии из-за разрушения бетонных конструкций, разрыва арматуры и так далее.

В нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» собственник ремонт путепровода и его надлежащее содержание не осуществляет, вследствие чего он является потенциально опасным объектом, констатировали в надзорном ведомстве.