0
13:53
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
13:18
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
13:01
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
12:14
Памятник Кирову и сквер у него отремонтируют в Пскове в 2017 году
12:05
С 2011 года в Пскове отремонтировали 12% дорог
11:20
Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая
10:16
Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров
Еще новости
Общество

Суд постановил демонтировать путепровод на дороге Санкт-Петербург - Невель

Плюсский районный суд удовлетворил исковое заявление об обязании ООО «АвтоАльянс» принять меры по демонтажу путепровода, расположенного на территории района, на 179 +944 км дороги Санкт-Петербург — Невель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что путепровод через шоссе Санкт-Петербург - Невель, расположенный в поселке Заплюсье, находится в аварийном состоянии из-за разрушения бетонных конструкций, разрыва арматуры и так далее.

В нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» собственник ремонт путепровода и его надлежащее содержание не осуществляет, вследствие чего он является потенциально опасным объектом, констатировали в надзорном ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
27 марта 2017
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
27 марта 2017
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
Памятник Кирову и сквер у него отремонтируют в Пскове в 2017 году
27 марта 2017
Памятник Кирову и сквер у него отремонтируют в Пскове в 2017 году 3
С 2011 года в Пскове отремонтировали 12% дорог
27 марта 2017
С 2011 года в Пскове отремонтировали 12% дорог
Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая
27 марта 2017
Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая
Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров
27 марта 2017
Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров
В России изменили порядок выдачи водительских прав
27 марта 2017
В России изменили порядок выдачи водительских прав

Идет загрузка...