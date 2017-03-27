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Общество

В России изменили порядок выдачи водительских прав

Правительство РФ внесло изменения в порядок замены и выдачи водительских удостоверений. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно документу, Многофункциональные центры наделяются полномочиями по выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции водительских удостоверений взамен ранее выданных. Также внесены изменения, уточняющие вопросы замены российских прав до истечения срока действия и процедуру обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение.

Принятые решения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг, уменьшение финансовых и временных издержек граждан при обращении за госуслугами, снижение коррупционных рисков.

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