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Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров
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Общество

Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров

Правительство РФ внесло изменения в Правила дорожного движения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров.

Документ вводит ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет), которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

В случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель» предусматривается запрет их эксплуатации, позволяющий реализовать механизм административной ответственности за это нарушение.

Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, отмечается в постановлении.

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